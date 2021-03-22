МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 20 мая", — сказала она. Стали известны подобности по делу арестованного пензенского губернатора

СК предъявил обвинение Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Еще двое задержанных — заместитель директора представительства правительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков.

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