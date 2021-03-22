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https://1prime.ru/state_regulation/20210322/833293208.html
Власти России рассказали об ответе на санкции ЕС из-за Навального
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Россия будет реагировать на санкции ЕС из-за Навального, меры будут приняты и объявлены — заглавы МИД Грушко. ПРАЙМ, 22.03.2021
алексей навальный, россия, мид, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия будет реагировать на санкции ЕС из-за Навального, меры будут приняты и объявлены — заглавы МИД Грушко.