МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ готовит проект федерального закона, который бы стимулировал использование экологичных технологий в судостроении и судоходстве, следует из соответствующего уведомления ведомства.

"Предлагается разработать и принять федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые обеспечили бы применение стимулирующих мер административного и экономического характера для использования новых технологий в судостроении и судоходстве", — говорится в материалах, опубликованных на портале проектов нормативно-правовых актов.

Например, к таким мерам предлагается отнести "установление зависимости величины портовых сборов от "экологичности" судна". Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

"Под экологичностью понимается использование на судне видов топлива с низким содержанием загрязняющих веществ (сера, азотистые соединения, тяжелое топливо), использование газомоторного топлива, использование электроэнергии из береговых источников питания при стоянке судна в морском порту, использование электродвижения", — говорится в материалах ведомства.

Также на законодательном уровне предлагается предусмотреть преференции для "зеленых" судов при определении очередности захода судов в морские порты и очередности постановки к причалу.

"В части судостроения необходимо будет предусмотреть преференции для "зеленых" судов при распределении мер государственной поддержки (утилизационный грант, субсидирование процентной ставки по кредиту на строительство судов, субсидирование лизинговых выплат на вновь построенные суда)", — говорится в материалах Минпромторга.

По оценке разработчиков проекта, предлагаемые нормы можно внести в федеральный закон о морских портах РФ и в Кодекс торгового мореплавания. Планируемый срок вступления в силу проекта нормативного правового акта — январь 2023 года.