МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ослабление лиры относительно доллара не повлияет на стоимость туристических поездок россиян в Турцию, сообщили РИА Новости представители туристических компаний. Эксперт рассказал, подешевеют ли туры в Турцию для россиян

Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно сильно ужесточил монетарную политику: ключевая ставка была повышена до 19% с 17%, хотя рынки ожидали более скромного увеличения. После этого президент Турции Тайип Эрдоган принял решение заменить главу Центробанка страны. На этом фоне курс лиры по отношению к доллару упал на 17%.

"Изменение курса лиры никак не скажется на стоимости турпродукта, так как контрактинг на сезон уже есть и взаиморасчеты производятся в евро", — сообщили в TUI Россия.

Ослабление турецкой национальной валюты, добавили в компании, могут заметить российские туристы, которые поедут в Стамбул, поскольку там они смогут обменивать валюту на лиры по более выгодному курсу.

В пресс-службе ANEX Tour также отметили, что пересчеты не коснутся туристов, которые уже приобрели туры, а также тех, кто уже внес предоплату. "Что касается туров на грядущий сезон, контракты с партнерами и отелями заключаются до начала и на весь сезон, а значит на летний сезон значительно вышеуказанные факторы не повлияют", — сообщили в пресс-службе.

Компания указывает, что в туристической практике цены на пакетный тур динамичны и стоимость может корректироваться ежедневно.

"Но это в большей степени зависит от курса валюты в РФ, загрузки самолетов на конкретную дату вылета, динамической цены за билеты, наличия или отсутствия спецпредложения от отеля или акции", — добавили в туроператоре.

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