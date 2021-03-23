МОСКВА, 23 марта — ПРАЙМ. Расходы консолидированного бюджета России за 2020 год оказались рекордными за всю историю России с начала 1990-х годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мнение ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского. Эксперты рассказали, за сколько Россия может уйти от доллара

В первую очередь здесь имеется в виду расширенное понимание госрасходов: федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами плюс три внебюджетных фонда.

Отмечается, что расширенные госрасходы России в 2020 году достигли 42,15 триллиона рублей, из которых 54% пришлось на расходы федерального бюджета (в 2019 году — 49%). При этом в процентном отношении к ВВП расширенные госрасходы в 2020 году составили 39,5% ВВП — почти на 5 п. п. больше, чем в среднем за 2011-2019 годы. Относительные расходы всей бюджетной системы в истории Российской Федерации были выше только один раз — в кризисном 2009 году (41,4 процента ВВП), тогда российский ВВП упал на 7,8%.

Издание отметило, что антикризисная поддержка экономики увеличила расходы государства почти до 40 процентов ВВП, что является рекордным уровнем.

По информации РБК, уже с 2021 года госрасходы должны постепенно нормализоваться на фоне ожидаемого восстановления экономической активности: хотя Минфин все еще потратит больше, чем в нормальные времена предусматривало бы бюджетное правило, расходы бюджетной системы в 2021 году должны сократиться примерно до 37% ВВП и до 35% — в 2022-2023 годах.