МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в ноябре-январе снизилась до 5% с 5,1% в октябре-декабре 2020 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост безработицы до 5,2% — максимума с августа-октября 2015 года.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 3,9%. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в ноябре-январе составило 1,703 миллиона человек, увеличившись на 11 тысяч по сравнению с показателем за август-октябрь и на 360 тысяч — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в ноябре-январе снизилось в годовом выражении на 611 тысяч и составило 32,374 миллиона человек. Доля занятых этой возрастной категории таким образом составляет 75%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 4,8% в годовом выражении, без учета бонусов — также увеличилась на 4,2%. Аналитики ждали роста на 4,9% и 4,4% соответственно.