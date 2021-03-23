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Безработица в Великобритании в ноябре-январе неожиданно снизилась
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Безработица в Великобритании в ноябре-январе снизилась до 5% с 5,1% в октябре-декабре 2020 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Аналитики,... ПРАЙМ, 23.03.2021
россия, безработица, великобритания, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в ноябре-январе снизилась до 5% с 5,1% в октябре-декабре 2020 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост безработицы до 5,2% — максимума с августа-октября 2015 года.
Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 3,9%.
При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в ноябре-январе составило 1,703 миллиона человек, увеличившись на 11 тысяч по сравнению с показателем за август-октябрь и на 360 тысяч — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в ноябре-январе снизилось в годовом выражении на 611 тысяч и составило 32,374 миллиона человек. Доля занятых этой возрастной категории таким образом составляет 75%.
Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 4,8% в годовом выражении, без учета бонусов — также увеличилась на 4,2%. Аналитики ждали роста на 4,9% и 4,4% соответственно.