МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Контейнерный рынок России по итогам января-февраля вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 944 тысяч TEU, сообщает транспортная группа Fesco.

Согласно данным компании, экспорт вырос на 9%, до 306 тысяч TEU, внутренние перевозки — на 8%, до 142 тысяч TEU, импорт — на 4%, до 357 тысяч TEU. В то же время транзитные перевозки выросли на 96%, до 139 тысяч TEU.

"В феврале 2021 года контейнерный рынок вырос на 20,2%, до 483,6 тысяч TEU, прежде всего за счет низкой базы прошлого года, когда Китай ввел первые карантинные ограничения", — отмечают в Fesco. Строители смогут пересматривать госконтракты при подорожании материалов

Объем экспортных перевозок в феврале увеличился на 12% и составил 160,5 тысячи TEU — рост за счет отправок через сухопутные пограничные переходы РФ с Китаем и перевозки через порт Новороссийска. Импорт вырос на 15%, до 181 тысячи TEU, прирост обеспечили перевозки через Дальний Восток (увеличение на 72%).

"Рост объемов на этом направлении связан не только с низкой базой прошлого года, но и с тем, что доставка по этому маршруту остаётся дешевле, чем через Суэцкий канал", — сообщают в группе, добавляя, что внутренние перевозки увеличились на 5%, при этом сохранилась отрицательная динамика по объемам каботажных перевозок (падение на 15%). Транзитные отправки увеличились на 138%, в первую очередь за счет низкой базы 2020 года.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Головная компания — "Дальневосточное морское пароходство". Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка".