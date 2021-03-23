МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 2 миллионов человек, с января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на 327 миллиардов рублей и уплатили налоги на 8 миллиардов рублей, сообщила Федеральная налоговая служба.

"ФНС России зарегистрировала два миллиона самозанятых. Ежедневно к проекту присоединяются более 5 тысяч человек. За время эксперимента с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 327 млрд рублей и уплатили налоги на 8 млрд рублей. Ежедневно самозанятые зарабатывают более 1 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть участников проекта входит в возрастную группу 30-40 лет, при этом в качестве самозанятых зарегистрировано 25 тысяч несовершеннолетних. В топ самых "молодых" регионов попали: Санкт-Петербург, Омская, Саратовская, Воронежская, Тюменская области. Средний возраст самозанятых в этих регионах — 33 года. Как рассчитать налог на банковский вклад

Основные виды деятельности самозанятых: такси, строительные и маркетинговые услуги, консультирование, сдача в аренду квартир. Молодежь (до 30 лет), в основном, работает в сфере маркетинга и рекламы, а также предоставляет услугу доставки. Самозанятые в возрасте от 40 лет сдают в аренду жилье, занимаются консультированием и репетиторством.

Среди всех самозанятых 60% — мужчины, 40% — женщины. Топ "женских" профессий: мастер по маникюру, косметолог, парикмахер, логопед и няня. Топ "мужских" профессий: сантехник, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, грузчик, таксист и электрик.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%.