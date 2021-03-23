МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В Кремле не располагают информацией о новых требованиях к российским товарам со стороны Китая и скоплениях поездов на российско-китайской границе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РЖД и ранее рассказывали о проблемах с приемкой Китаем поездов с углем и лесом из РФ. В частности, в январе текущего года замгендиректора РЖД Алексей Шило сообщал журналистам, что Китай не принимает в полном объеме планируемые к отправке туда российскими операторами контейнерные грузы и поезда с углем, объясняя ограничения, в том числе ситуацией с коронавирусом. Он тогда отмечал, что компания постоянно находится в диалоге с китайскими коллегами. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

"К сожалению, вообще не в курсе. Я здесь ничего не могу вам сказать, мы не располагаем такой информацией. Там очевидно, что по мере того, как китайская экономика начала разгоняться, естественно, там существенно повысилась потребность в этом импорте. Поэтому объемы экспорта туда из нашей страны растут, в том числе угля и так далее. Но какие именно новые правила там введены, к сожалению, я такой информацией не обладаю", — сказал Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли Кремль данной ситуации и как ее оценивают.

РЖД ранее рассказывали о проблемах с приемкой Китаем поездов с углем и лесом из РФ. В частности, РЖД отмечают определённые ограничения приёма грузов в контейнерах, через погранпереходы Забайкальск — Маньчжурия и Наушки — Сухэ-Батор со стороны Китайских железных дорог, а также лесных грузов и угля через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия. Фактические объемы передачи отличаются в меньшую сторону не только от параметров, заявленных РЖД на основе заявок грузоотправителей, но и от объемов, согласованных китайской стороной. Прием поездов на пограничных переходах обеспечивается на уровне 68% от согласованных сторонами размеров передачи.