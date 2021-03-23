МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. У россиян осталось совсем немного времени для того, чтобы воспользоваться некоторыми льготами, обусловленными эпидемией коронавируса. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Так, с 1 апреля в России прекратит своё действие целый ряд преференций, введённых для поддержки населения в период пандемии.

Согласно декабрьскому указу президента страны Владимира Путина, до конца марта могут подать заявление те, кто ещё не получал выплаты на детей в возрасте до восьми лет.

При этом большинству россиян, в особенности тем, кто уже получал "путинские" выплаты, деньги уже начислили в автоматическом порядке.

Те же, кто так и не успел получить положенные им средства, до 1 апреля всё ещё могут подать заявление и получить по пять тысяч рублей на каждого ребёнка.

Помимо этого, нужно поторопиться и гражданам старше 65 лет. Со следующего месяца они уже не смогут оформить себе больничный для соблюдения режима самоизоляции.

Также в последний день марта прекратят своё действие рекомендации Центрального банка России о реструктуризации кредитов для граждан, заболевших СОVID-19.

Преференции заберут и у тех, чьи доходы резко сократились из-за пандемии коронавируса. После 31 марта прекратиться временный порядок регистрации россиян в качестве безработных.