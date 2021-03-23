МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о "гаражной амнистии". Адвокат рассказал, у кого могут отобрать машину за неуплату штрафов

Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Законом предусмотрен механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Одновременно определяется перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.

При этом граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом местного самоуправления (МСУ). Получить право собственности на гараж и землю под ним можно будет по одному заявлению — это избавит людей от бумажной волокиты.

Ко второму чтению документа был подготовлен ряд поправок. Согласно одной из них, инвалиды получат право размещать гараж бесплатно рядом с домом на специальном участке: как пояснял ранее Крашенинников, в Земельном кодексе закрепляются гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью — указывается, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства.

Также Крашенинников уточнял, что процедуру амнистии также предполагается распространить на земельные участки под "сваренными" металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами, независимо от того, являются ли они капитальными, если земля была выделена ГСК под строительство гаражей. Он отмечал, что о "ракушках" речь не идет. Как купить авто в салоне по реальной цене, обойдя все накрутки

Также, согласно одной из поправок, предполагается, что закон о "гаражной амнистии" вступит с силу с 1 сентября 2021 года, чтобы "регионы и муниципалитеты успели подготовиться".

"Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими "на птичьих правах" и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению — продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем. Закон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке стать полноценными собственниками", — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.