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Продажи новостроек в США в феврале упали хуже прогноза
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. Продажи новых домов в США в феврале упали на 18,2% по сравнению с пересмотренным показателем января — до 775 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства... ПРАЙМ, 23.03.2021
новостройки, сша, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в феврале упали на 18,2% по сравнению с пересмотренным показателем января — до 775 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя лишь на 6,5% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 875 тысяч. Показатель января был пересмотрен до 948 тысяч с 923 тысяч.
По сравнению с февралем 2020 года, когда индикатор составлял 716 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали рост на 8,2%.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.