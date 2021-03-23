МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в феврале упали на 18,2% по сравнению с пересмотренным показателем января — до 775 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя лишь на 6,5% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 875 тысяч. Показатель января был пересмотрен до 948 тысяч с 923 тысяч. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

По сравнению с февралем 2020 года, когда индикатор составлял 716 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали рост на 8,2%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.