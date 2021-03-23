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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210323/833304330.html
МВФ прогнозирует рост объема мировой торговли по итогам 2021 года
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Объемы мировой торговли вырастут на 8,5% по итогам текущего года и на 6,5% — будущего, с таким прогнозом во вторник выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда... ПРАЙМ, 23.03.2021
торговля, мвф, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦЮРИХ, 23 мар — ПРАЙМ. Объемы мировой торговли вырастут на 8,5% по итогам текущего года и на 6,5% — будущего, с таким прогнозом во вторник выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Сейчас мы ожидаем, что объемы торговли вырастут на 8,5% в 2021 году и на 6,5% в 2022 году", — сказала Георгиева в ходе онлайн-конференции, организованной Всемирной торговой организацией (ВТО).
Она также заявила, что в прошлом году объем мировой торговли сократился на 9,6%.
Георгиева добавила, что на развивающихся рынках за исключением Китая МВФ прогнозирует к 2022 году потери совокупного капитала на уровне 22% по сравнению с 13% в странах с развитой экономикой.