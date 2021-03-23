ЦЮРИХ, 23 мар — ПРАЙМ. Объемы мировой торговли вырастут на 8,5% по итогам текущего года и на 6,5% — будущего, с таким прогнозом во вторник выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

"Сейчас мы ожидаем, что объемы торговли вырастут на 8,5% в 2021 году и на 6,5% в 2022 году", — сказала Георгиева в ходе онлайн-конференции, организованной Всемирной торговой организацией (ВТО).

Она также заявила, что в прошлом году объем мировой торговли сократился на 9,6%.

Георгиева добавила, что на развивающихся рынках за исключением Китая МВФ прогнозирует к 2022 году потери совокупного капитала на уровне 22% по сравнению с 13% в странах с развитой экономикой.