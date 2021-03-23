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В России появится новая особая экономическая зона
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. Власти Курской области создают в регионе особую экономическую зону, на территории которой появятся производства с объемом инвестиций не менее 55 миллиардов рублей, сообщает во... ПРАЙМ, 23.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВОРОНЕЖ, 23 мар — ПРАЙМ. Власти Курской области создают в регионе особую экономическую зону, на территории которой появятся производства с объемом инвестиций не менее 55 миллиардов рублей, сообщает во вторник обладминистрация.
"В ОЭЗ вошли 22 земельных участка в Железногорске и Железногорском районе, общая площадь которых более 245 гектаров. При необходимости возможно расширение территории, имеющей особый юридический статус и льготные экономические условия для инвесторов", — говорится в сообщении.
Как отмечает администрация региона, резиденты ОЭЗ получат ряд налоговых льгот, гарантии государства и сопровождение по регламенту "единого окна". Вести проект будет агентство по привлечению инвестиций Курской области. Первыми резидентами готовы стать три компании, якорный проект предполагает строительство завода по производству горячебрикетированного железа.
"На первом этапе объем инвестиций в создание новых производств на территории ОЭЗ составит не менее 55 миллиардов рублей. Ожидается, что регион получит порядка 650 дополнительных рабочих мест", — сообщает обладминистрация.