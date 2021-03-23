ВАШИНГТОН, 23 мар — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл призвали во вторник к дальнейшим мерам по поддержке экономики. ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

"Нам понадобится продолжать необходимую поддержку экономики так долго, как это необходимо", — заявил Пауэлл на заседании комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса.

В свою очередь, Йеллен, выступавшая на тех же слушаниях, пообещала скоро представить новый план поддержки экономики, который последует за гигантским пакетом в 1,9 триллиона долларов, принятым в марте.

Это первое совместное появление Йеллен и Пауэлла в конгрессе, которое отражает схожие позиции кабинета и независимого центробанка по восстановлению экономики страны.