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Йеллен и Пауэлл призвали к дальнейшим мерам по поддержке экономики США
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Министр финансов США Джанет Йеллен и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл призвали во вторник к дальнейшим мерам по поддержке экономики. "Нам понадобится продолжать... ПРАЙМ, 23.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 23 мар — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл призвали во вторник к дальнейшим мерам по поддержке экономики.
"Нам понадобится продолжать необходимую поддержку экономики так долго, как это необходимо", — заявил Пауэлл на заседании комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса.
В свою очередь, Йеллен, выступавшая на тех же слушаниях, пообещала скоро представить новый план поддержки экономики, который последует за гигантским пакетом в 1,9 триллиона долларов, принятым в марте.
Это первое совместное появление Йеллен и Пауэлла в конгрессе, которое отражает схожие позиции кабинета и независимого центробанка по восстановлению экономики страны.