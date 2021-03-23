КИЕВ, 23 мар — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против лиц и компаний, в том числе из России, сообщается на сайте украинского президента. Зеленский ввел санкции против "Спортмастера"

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в указе.

В дополнительных материалах к указу говорится, что санкции продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.

Также Зеленский продлил на три года санкции против МИА "Россия сегодня", следует из указа, опубликованного на сайте главы государства.

Согласно указу, речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций; предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также "другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (остановка финансовых операций, запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам / серверов, в том числе в субдоменов, в частности "ukraina.ru")".