МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Покрыть дефицит Пенсионного фонда России и улучшить ситуацию с пенсиями в России могла бы ликвидация "серого" и "чёрного" рынков труда, рассказал URA.RU депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Эксперт рассказала, как тридцатилетним инвестировать в будущую пенсию

Депутат раскритиковал ранее предложенную идею ученых РАНХиГС об увеличении страховых взносов в ПФР. По его словам, не имеет смысла повышать страховые взносы тем, кто работает за "белую" зарплату, когда существует проблема "теневых" работников, чьи права нарушаются. "За счет черного объема занятости Пенсионный фонд ежегодно недополучает 2,5 триллионов рублей", заявил он.

С мнением депутата согласен президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой, который также считает, что повышение страховых взносов не улучшит ситуацию. По его мнению, на сегодняшний день оптимальным путем решения проблемы пенсий в России является покрытие дефицита ПФР за счет средств федерального бюджета.