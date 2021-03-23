2021-03-23T23:23:17+03:00
2021-03-23T23:23:17+03:00
2021-03-23T23:23:17+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210323/833306145.html
Назван способ повысить пенсии в России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Покрыть дефицит Пенсионного фонда России и улучшить ситуацию с пенсиями в России могла бы ликвидация "серого" и "чёрного" рынков труда, рассказал URA.RU депутат Госдумы,... ПРАЙМ, 23.03.2021
пфр, россия, пенсии, пенсии, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83321/01/833210186.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83321/01/833210186.jpg
https://1prime.ru/images/83321/01/833210185.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83321/01/833210185.jpg
https://1prime.ru/images/83321/01/833210173.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83321/01/833210173.jpg
https://1prime.ru/pensions/20210322/833293315.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Покрыть дефицит Пенсионного фонда России и улучшить ситуацию с пенсиями в России могла бы ликвидация "серого" и "чёрного" рынков труда, рассказал URA.RU депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.
Депутат раскритиковал ранее предложенную идею ученых РАНХиГС об увеличении страховых взносов в ПФР. По его словам, не имеет смысла повышать страховые взносы тем, кто работает за "белую" зарплату, когда существует проблема "теневых" работников, чьи права нарушаются. "За счет черного объема занятости Пенсионный фонд ежегодно недополучает 2,5 триллионов рублей", заявил он.
С мнением депутата согласен президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой, который также считает, что повышение страховых взносов не улучшит ситуацию. По его мнению, на сегодняшний день оптимальным путем решения проблемы пенсий в России является покрытие дефицита ПФР за счет средств федерального бюджета.