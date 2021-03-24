МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в феврале в годовом выражении замедлилась до 0,4% с 0,7% в январе, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста потребительских цен на 0,8% в годовом выражении, а в месячном — на 0,5%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 0,7% в годовом выражении против 0,9% месяцем ранее. В месячном выражении цены выросли на 0,1% после снижения на 0,1% в январе.