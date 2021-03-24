МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2021 году по состоянию на 21 марта составил 6,171 миллиарда долларов, что на 22,3% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.

Экспорт зерна из России вырос в 1,7 раза, до 2,517 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — снизился на 28%, до 683 миллионов долларов, поставки продукции масложировой отрасли увеличились на 25,8% — до 1,287 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности уменьшился на 6,1%, до 605 миллионов долларов, мясной и молочной продукции — вырос на 17,1%, до 205 миллионов.

Ведущий покупатель российской сельхозпродукции — Турция, которая увеличила импорт в текущем году на 46,8%, до 991 миллиона долларов. Страна на данный момент обогнала по закупам российской продукции Китай. Доля Турции в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составляет 16,1%. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

На втором месте — Китай с долей 15,6%, который нарастил импорт на 13,3%, до 963 миллионов долларов. Экспорт в страны Евросоюза повысился на 7,4% и на данный момент составляет 678 миллионов долларов (доля объединения — 11%). В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Египет, Южная Корея, Азербайджан, Украина, Казахстан, Узбекистан и Пакистан.

По оценке "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в 2020 году составили 30,658 миллиарда долларов. В 2019 году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 24,83 миллиарда долларов, снизившись на 0,5%.

Минсельхоз РФ сообщал, что Россия в 2019 году поставила на зарубежные рынки продукции и продовольствия на 25,6 миллиарда долларов. Минсельхоз при расчете показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", помимо данных ФТС, использует данные Росстата по экспорту рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряда иных товаров.