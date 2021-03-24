МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте вырос до максимума с сентября в 52,5 пункта с февральских 48,8 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 49,1 пункта.

Индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в марте подскочил до исторического максимума в 62,4 пункта с 57,9 пункта в феврале. При этом аналитики, напротив, ждали снижения до 57,7 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в марте, по предварительной оценке, вырос до максимума за 7 месяцев в 48,8 пункта против 45,7 пункта в феврале. Ожидался рост лишь до 46 пунктов. Банк России заявил о резком спаде спроса на наличную валюту

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в марте, по предварительной оценке, вырос до максимальной отметки более чем за три года в 56,8 пункта против 51,1 пункта в феврале. Аналитики ожидали роста индекса только до 51,6 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до максимума за 7 месяцев в 50,8 пункта с 45,7 пункта в феврале при прогнозе в 46,2 пункта. PMI в промышленности подскочил до исторического рекорда в 66,6 пункта с 60,7 пункта в феврале. Ожидался рост только до 60,8 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции в марте, по предварительной оценке, вырос до 49,5 пункта с уровня февраля в 47 пунктов. Аналитики ждали роста до 47,2 пункта. PMI страны в сфере услуг вырос до 47,8 пункта с 45,6 пункта месяцем ранее. PMI Франции в промышленности поднялся до максимума более чем за три года в 58,8 пункта. Аналитики ждали значение показателей на уровне 45,5 и 56,5 пункта соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.