БЕРЛИН, 24 мар — ПРАЙМ. Эксперты института экономических исследований IFO понизили прогноз роста экономики Германии по итогам текущего года до 3,7%, сообщает пресс-служба института.

В декабре эксперты прогнозировали рост в 4,2%.

"Вызванный коронавирусом кризис затягивается и отодвигает дальше ожидаемый сильный рост (экономики — ред.)", — пояснил прогноз исследователь института Тимо Волльмершойзер. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

При этом в 2022 году этот рост, по прогнозам института, будет на 3,2% вместо ранее ожидавшихся 2,5%. А потери экономики в 2020-2022 годах, измеренные по выпавшему объему производства, эксперты оценивают в 405 миллиарда евро.

Также ожидается рост потребительских цен с 0,5% в 2020 году до 2,4% в 2021 и 1,7% в 2022 годах. Безработица же, по мнению IFO, будет снижаться с 5,9% в 2020 году до 5,3% в 2022 году (5,8% в 2021 году). А дефицит бюджета снизится уже в текущем году с почти 140 миллиардов евро до 123 миллиардов и до 61 миллиарда в 2022 году.

По словам Волльмершойзера, прогноз зависит от дальнейшей ситуации с коронавирусом, и если наиболее затронутые этим кризисом предприятия сферы услугу будут работать следующие три месяца на уровне первого квартала, то экономический рост может составить и 3,4%. Тогда в 2022 году рост будет на 0,2 процентного пункта выше, то есть также 3,4%, а потери по выпавшему объему производства составят 418 миллиардов евро.