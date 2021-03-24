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https://1prime.ru/state_regulation/20210324/833310993.html
Вице-премьер спрогнозировал разрыв ряда контрактов между Россией и США
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США могут в любой момент разорвать контракты с Россией по поставкам высокотехнологичной продукции в рамках ранее введенных санкций, рассказал журналистам вице-премьер Юрий... ПРАЙМ, 24.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. США могут в любой момент разорвать контракты с Россией по поставкам высокотехнологичной продукции в рамках ранее введенных санкций, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
"Вы, наверное, слышали о последних санкциях, которые они с сентября ввели. В том-то и дело, те (контракты — ред.) которые захотят, разорвут. Там же написано про высокотехнологичную продукцию, под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и обеспечивать реализацию своих собственных интересов. И предупреждать не будут", — сказал Борисов.