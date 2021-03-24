СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. Предварительная сумма ущерба, который понесла экономика Крыма и России от перекрытия воды по Северо-Крымскому каналу, составляет около 1,5 триллиона рублей, сообщил журналистам глава рабочей комиссии по оценке ущерба от водной блокады, первый заместитель спикера крымского парламента Ефим Фикс. Иностранцы отказались от сотен участков в Крыму

Иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам планируется подать в российский суд в первом полугодии 2021 года.

"Уже в приближении — 1 триллион 476 миллиардов рублей нанесенный ущерб экономике, социальной инфраструктуре и гражданам Крыма действиями украинской стороны ", — сказал Фикс в ходе заседания комиссии.

В комментарии журналистам он отметил, что это предварительная сумма ущерба, окончательные цифры будут подтверждены документально и озвучены в ходе дальнейшей работы комиссии.