2021-03-24T15:30:53+03:00
2021-03-24T15:30:53+03:00
2021-03-24T15:30:53+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210324/833311759.html
В Крыму оценили ущерб от водной блокады в полтора триллиона рублей
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Предварительная сумма ущерба, который понесла экономика Крыма и России от перекрытия воды по Северо-Крымскому каналу, составляет около 1,5 триллиона рублей, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 24.03.2021
ущерб, россия, украина, крым, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83242/71/832427179.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83242/71/832427179.jpg
https://1prime.ru/images/83242/71/832427176.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83242/71/832427176.jpg
https://1prime.ru/images/83242/71/832427173.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83242/71/832427173.jpg
https://1prime.ru/News/20210324/833309037.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. Предварительная сумма ущерба, который понесла экономика Крыма и России от перекрытия воды по Северо-Крымскому каналу, составляет около 1,5 триллиона рублей, сообщил журналистам глава рабочей комиссии по оценке ущерба от водной блокады, первый заместитель спикера крымского парламента Ефим Фикс.
Иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам планируется подать в российский суд в первом полугодии 2021 года.
"Уже в приближении — 1 триллион 476 миллиардов рублей нанесенный ущерб экономике, социальной инфраструктуре и гражданам Крыма действиями украинской стороны ", — сказал Фикс в ходе заседания комиссии.
В комментарии журналистам он отметил, что это предварительная сумма ущерба, окончательные цифры будут подтверждены документально и озвучены в ходе дальнейшей работы комиссии.