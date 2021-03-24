МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ожидает увеличения ВВП США в текущем году на 6,5% против декабрьского прогноза роста на 4,2%, сообщает агентство в своем релизе.

"S&P Global Economics оптимистично настроено по поводу того, что восстановление в США начинает ускоряться, и повысило свои прогнозы по ВВП на 2021-2022 годы до 6,5% и 3,1% соответственно с 4,2% и 3% в декабрьском отчете", — говорится в сообщении. Владимир Путин подписал ряд важных законов

Риски рецессии при этом сократились до 10-15% против старой оценки в 20-25%, считают аналитики агентства.

Как отметила в релизе старший экономист S&P по США Бет Энн Бовино (Beth Ann Bovino), со следующего месяца ожидается скачок цен, и к ускорению инфляции приведут в том числе меры по поддержке экономики в 1,9 триллиона долларов.

При этом ожидаемый всплеск инфляции может оказаться временным, считают аналитики. По-прежнему высокая безработица (6,2% в феврале 2021 года против 3,5% за аналогичный месяц предыдущего года, согласно данным минтруда США) и низкая инфляция будут сдерживать Федрезерв до конца 2023 года вопреки рыночным ожиданиям повышения ставки в следующем году, говорится в сообщении.