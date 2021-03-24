МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Возможное введение США секторальных антироссийских санкций толкнет доллар в диапазон 76-78 рублей, ограничений на ОФЗ – в район 80-85 рублей, оценивает директор по инвестициям компании "Локо инвест" Дмитрий Полевой.

Впрочем, его базовый сценарий предполагает отсутствие обоих типов ограничений и возврат курса в район 73-74 рубля за доллар.

Санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения России от SWIFT. S&P улучшило прогноз по росту ВВП США в 2021 году

Спектр "кибер/выборных" санкций широк: от безобидных персональных до вполне ощутимых и нацеленных на крупные компании, рассуждает Полевой. Нет ясности по "Северному потоку 2", в Кремле не исключают отключение SWIFT, основную же угрозу для рынков несет запрет на покупку ОФЗ по "химическому" пакету, уточняет он.

"Логики в жестких секторальных мерах и/или запрете на покупку ОФЗ не так много, так как позицию властей РФ они не изменят, а конфронтацию и экономические риски для всех сторон повысят (пусть и в разной степени). Вряд ли на жесткие меры пойдет ЕС. Доклад разведки США мягче предыдущего от 2016-го, когда жестких мер не было. Но "окрыленный" политическим успехом и нетерпимостью к Путину Байден может пойти на риски для американского бизнеса и инвесторов в ОФЗ, а соразмерно ответить американцам, полагаем, России будет довольно сложно", — говорит Полевой.

ПРОГНОЗНЫЕ КУРСЫ

В случае секторальных санкций — без запрета на ОФЗ – курс пока задержится в районе 76-78 рублей за доллар, полагает эксперт. Здесь стоит учитывать уже заложенную в курс премию за риск (4-6%), полагает Полевой.

Негативный сценарий – с запретом на покупки ОФЗ — предполагает отток из этих госбумаг 500-750 миллиардов рублей нерезидентских средств (снижение доли с 23% до 17-20%), оценивает эксперт. Это учитывает уже повышенный уровень доходности облигаций, возможные их покупки со стороны госбанков и помощь ЦБ посредством инструмента предоставления ликвидности (РЕПО), рассуждает Полевой. Как рассчитать налог на банковский вклад

"В этом случае доллар подскочит до 80-85 рублей, однако затем постепенно стабилизируется в диапазоне 75-80 рублей. Возросший профицит текущего счета в первом полугодии поможет смягчить шок, может вмешаться и ЦБ (для финстабильности)", — говорит эксперт.

Наконец, в базовом сценарии по-прежнему не ожидается запрета на покупку ОФЗ и/или жестких секторальных мер, говорит Полевой. "Поэтому курс вскоре может вернуться к отметкам 73-74 рубля за доллар после текущей просадки на санкционных страхах", — резюмировал эксперт.