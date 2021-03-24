МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств в России может пройти с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провел министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Эксперимент по маркировке питьевой воды продлен до 1 июня

"С учетом заслушанных докладов был одобрен проект постановления правительства о проведении на территории Российской Федерации соответствующего эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Конкретный срок введения обязательной маркировки будет определен правительством по результатам эксперимента", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что вопрос о проведении эксперимента предварительно обсуждался на заседании межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции фармацевтической и медицинской промышленности при госкомиссии.

"В результате заседания межведомственной рабочей группы было принято решение о необходимости проведения на территории России эксперимента по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков — дезинфицирующих средств", — отметил Мантуров, которого цитирует Минпромторг.

В ходе заседания госкомиссии также обсуждались предварительные результаты проверок производителей и импортеров автобусов, в том числе школьных, в части соблюдения требований техрегламента о безопасности колесных транспортных средств.

Министерство указывает, что по результатам полевых проверок, из-за несоответствия требованиям безопасности Росстандарт согласовал с автопроизводителями и импортерами отзыв более 4 тысяч единиц техники. При этом участники рынка идут на встречу контрольно-надзорным органам и самостоятельно устраняют выявленные нарушения.

"Это одно из важнейших условий сокращения числа смертельных исходов в результате ДТП. Напомню, что в соответствии с указом президента необходимо добиться снижения этого показателя более чем в 3,5 раза к 2024 году. Правительством поручено Росстандарту регулярно проводить необходимые проверки. В прошлом году из-за эпидемиологических ограничений их было несколько меньше чем планировалось", — сказал глава Минпромторга.