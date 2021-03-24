МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В минувшем году российский сектор услуг на фоне пандемии COVID-19 пережил максимальное падение за всю историю. Тем не менее, два направления оказались в плюсе. Лидером по росту доходов стали ритуальные услуги, плюс 3,8%. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на февральский выпуск "Мониторинга экономической ситуации" от Института Гайдара и РАНХиГС.

Следом за ними идут услуги почты и курьеров, которые выросли на 3,6%. Также неплохо себя чувствовали коммунальные (минус 4%), жилищные (минус 4,8%) и телекоммуникационные (минус 5%) услуги.

Что же касается объема платных услуг у организаций культуры, то он рухнул на 53%, услуг в сфере туризма — на 52%, у транспорта — на 39,1%, у гостиниц — на 35,1%, услуги физической культуры и спорта — на 32,6%.

Лидерство ритуальных услуг можно объяснить высокой смертностью, которую зафиксировал Росстат. По данным ведомства, в минувшем году она выросла на 18%, достигнув рекорда 2005 года — 2,124 миллиона человек. Темпы роста стали рекордными с 1947 года. В декабре по росту смертности в стране фиксировался максимальный уровень с 1933 года. Естественная убыль населения в 2020 году составила 688,7 тысячи человек, в два раза больше, чем годом ранее.