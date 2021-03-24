МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам марта, после введения вывозных пошлин, может снизить экспорт зерна на четверть, а пшеницы по сравнению с мартом прошлого года — на 60%, в апреле отрицательная динамика может сохраниться, сообщила РИА Новости директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

"По моей оценке, исходя из текущей ситуации, экспорт зерна в марте по сравнению с мартом прошлого года снизится на 25%, до 2,9 миллиона тонн, отгрузки пшеницы — почти на 60%, до 1,2 миллиона тонн", — сказала Тюрина. Она отметила, что в марте, до введения пошлин на ячмень и кукурузу, продажи этих культур заметно выросли, такая же ситуация в феврале до введения пошлин была и с пшеницей — активный нарастающий экспорт и максимальные закупки покупателями. США и Германия вступили в жесткий торг по "Северному потоку 2"

В частности, с 1 по 15 марта было отгружено 662 тысячи тонн ячменя и 775 тысяч тонн кукурузы, тогда как отгрузки пшеницы составили всего 371 тысячу тонн. После введения пошлин ситуация поменялась коренным образом: по оценке РЗС, с 15 по 24 марта было отгружено всего 83 тысячи тонн ячменя, 25 тысяч тонн кукурузы и 472 тысячи тонн пшеницы.

"Мы видим, что в марте отгрузки уже упали, думаю, в апреле продолжится такая же отрицательная динамика. Мировой рынок будет давить нас ценой, поэтому экспортеры не будут вписываться в конкурентоспособный уровень, и мы к началу нового сельхозгода можем подойти с большими остатками зерна, прежде всего пшеницы. Стабилизации цен на внутреннем рынке мы наверно добились, но при этом можем потерять свои экспортные позиции", — сказала Тюрина.

По ее словам, в настоящее время темпы снижения цен на пшеницу на мировом рынке превышают темпы снижения российских экспортных цен, сокращая ее конкурентоспособность, а экспортная выручка при вычете пошлины приближается к минимальному уровню. С другой стороны, из-за удорожания ГСМ, минудобрений, семян и так далее у сельхозтоваропроизводителя растет себестоимость продукции, поэтому экспортеры в итоге оказываются "в вилке" между высокой ценой производителя и низкой ценой мирового рынка — за счет того, что вынуждены платить пошлину.

"Кроме того, ожидается увеличение валовых сборов в Европе, а это означает рост экспортного потенциала и снижение там цен. Таким образом, если нагрузка в виде экспортной пошлины сохранится, даже в виде плавающей, при тех параметрах расчета, которые мы имеем, ситуация не изменится", — считает собеседница агентства. Ритуальные услуги стали лидером по росту доходов в России

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Одновременно с 15 февраля введена пошлина на экспорт зерновых культур: ее размер для пшеницы в пределах квоты составлял 25 евро за тонну, а с 1 марта — 50 евро за тонну.

Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта были нулевыми, затем — повышены до 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты — нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Эти ставки будут действовать до 1 июня.

Со 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень — она будет действовать в рамках демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на зерно. Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.