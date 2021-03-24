БЕРЛИН, 24 мар — ПРАЙХ. Правительство ФРГ одобрило проект бюджета на 2022 год, который предусматривает новую задолженность в 81,5 миллиарда евро, и проект финансового плана до 2025 года, по которому размер кредитных заимствований в рамках бюджета вырастет в 2021 году на 60,4 миллиарда евро, заявила заместитель официального представителя правительства Ульрике Деммер.

"Правительство приняло сегодня основополагающий проект бюджета на 2022 год, а также финансового плана до 2025 года. Это основа для дальнейших обсуждений бюджета в правительстве. Министр финансов уже информировал о том, что мы продолжаем находиться в чрезвычайной и очень переменчивой ситуации", — сказала Деммер, добавив, что "пандемия и в 2022 году приведет к большим кредитам в рамках бюджета". Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

Ранее глава Минфина ФРГ, вице-канцлер Олаф Шольц сообщил журналистам, что размер задолженности в бюджете на 2022 год составит предварительно 81,5 миллиарда евро.

Согласно новому финансовому плану до 2025 года, задолженность в текущем году увеличена на 60,4 миллиарда евро, это связано с затратами и сокращением налоговых сборов из-за пандемии, пояснила Деммер. Таким образом, в 2021 и 2022 году совокупный размер кредитных заимствований в бюджете составит почти 320 миллиардов евро.