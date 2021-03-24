МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Канадский МИД объявил о введении санкций против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека в РФ. Эксперт спрогнозировал курс рубля в разных санкционных сценариях

В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.

В коммюнике отмечается, что решение о санкциях, связанных с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, было принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания.

Евросоюз в начале марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов минобороны РФ, а также начальника управления президента Андрея Ярина. В санкционный список также включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В МИД РФ заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

В последнее время отношения западных стран с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального".

Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО — на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".