МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 16 по 22 марта ускорилась до 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 2%, сообщает Росстат. "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

"За период с 16 по 22 марта 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала марта – 100,5%, с начала года – 102% (справочно: март 2020 года – 100,6%, с начала года – 101,3%)", — говорится в сообщении.

До этого за период с 10 по 15 марта Росстат фиксировал инфляцию на уровне 0,1%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях, кроме медикаментов, цены снижались, Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,1%.

Росстат также сообщает, что цены на проживание в хостеле выросли на 1%. Путевки в дома отдыха, пансионаты подорожали на 0,4%, санатории — на 0,1%. Проезд в городском автобусе увеличился на 0,1%, тарифы на другие виды городского транспорта не изменились.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России в марте замедлится до 0,5-0,6% в месячном исчислении после 0,8% в феврале.