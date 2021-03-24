МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Еще один отчет показал, что экономика ослабла в прошлом месяце.

В среду таким отчетом стали заказы на товары длительного пользования. Министерство торговли США сообщило об их падении на 1,1% в феврале по сравнению с январем, когда рост наблюдался девятый месяц подряд. Новые заказы на товары необоронного назначения без учета воздушных судов, пристально отслеживаемый индикатор капиталовложений компаний, упали в феврале на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, и падение произошло впервые с апреля прошлого года. S&P улучшило прогноз по росту ВВП США в 2021 году

Падение заказов, вероятно, вызвано погодными условиями, как и в случае с продажами на первичном и вторичном рынках жилья, которые упали в феврале, о чем стало известно ранее на этой неделе, а также в случае с розничными продажами и промышленным производством, о падении которых сообщалось на прошлой неделе. Сильные снегопады, которые обрушились в прошлом месяце на США, и особенно на Техас, негативно сказались на всех видах экономической активности.

Между тем в этом месяце есть признаки улучшения ситуации. Данные по использованию кредитных карт указывают на то, что розничные продажи уже восстановились. Мартовские опросы промышленных компаний свидетельствуют о том, что предприятия едва поспевают за спросом, а значит, капитальные расходы будут расти.

В действительности, в следующие месяцы более важным будет вопрос не о том, продолжат ли производители наблюдать растущий спрос, а какие очертания будут у этого спроса на фоне дальнейшей вакцинации, позволяющей, как мы надеемся, продолжить запуск экономики. Заказы на компьютеры и электротовары, которые были источником силы большую часть прошлого года, ослабли еще до февраля. Ситуация с промышленными категориями, такими как промышленное оборудование, обстоит лучше. Экономисты Jefferies предполагают, что этот тренд может продолжиться, так как предприятия продолжают пополнять запасы, стараясь отвечать спросу.

И все же пока не выйдут мартовские данные, нельзя наверняка сказать, вызвана ли слабость экономики в феврале еще чем-то помимо погоды. Хотя можно говорить о росте спроса по мере падения числа случаев заражения Covid-19 по сравнению с более ранним периодом в этом году и дальнейшей вакцинации, масштаб и вид роста все еще н ясен. Возможно, не стоит слишком беспокоиться на счет февральских экономических данных, но и позитивного вклада они не сделали.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ