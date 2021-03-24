БРЮССЕЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. ЕС и США обсудили "конфронтационное поведение России" и договорились действовать вместе, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Госдуме оценили последствия санкций против "Северного потока 2" для США

"Мы считаем, что Россия выбрала конфронтационное поведение. В связи с этим мы решили действовать вместе, чтобы противостоять этому", — сказал он на пресс-конференции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Брюсселе со вторника. Он уже принял участие в двухдневном заседании глав МИД НАТО, а также заявил о желании провести переговоры с руководителями институтов ЕС. Блинкен встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также переговорил с Боррелем. Фон дер Ляйен перед переговорами с госсекретарем сообщила, что обсудит с ним совместную борьбу с коронавирусом, климат, международную торговлю, а также Турцию, Китай и Россию.