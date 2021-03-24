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https://1prime.ru/state_regulation/20210324/833314080.html
ЕС и США договорились координировать свои действия в отношении России
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ЕС и США обсудили "конфронтационное поведение России" и договорились действовать вместе, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп... ПРАЙМ, 24.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. ЕС и США обсудили "конфронтационное поведение России" и договорились действовать вместе, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы считаем, что Россия выбрала конфронтационное поведение. В связи с этим мы решили действовать вместе, чтобы противостоять этому", — сказал он на пресс-конференции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Брюсселе со вторника. Он уже принял участие в двухдневном заседании глав МИД НАТО, а также заявил о желании провести переговоры с руководителями институтов ЕС. Блинкен встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также переговорил с Боррелем. Фон дер Ляйен перед переговорами с госсекретарем сообщила, что обсудит с ним совместную борьбу с коронавирусом, климат, международную торговлю, а также Турцию, Китай и Россию.