МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в апреле вырос до минус 6,2 пункта с пересмотренного уровня марта в минус 12,7 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk. Евро дорожает к доллару в ожидании статистики по Германии

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя только до минус 11,9 пункта. Показатель марта был пересмотрен до минус 12,7 пункта с минус 12,9 пункта.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в марте вырос до максимума с сентября 2020 года в 17,7 пункта с 8 пунктов в феврале. Индекс ожидания роста заработных плат в марте подскочил до максимальной за год отметки в 22,3 пункта с 6,5 пункта месяцем ранее. "Готовность потребителей покупать" также выросла до 12,3 пункта с 7,4 пункта в феврале.

"Жесткие карантинные ограничения серьезно подорвут доверие потребителей, и текущие улучшения останутся незамеченными. Устойчивое восстановление доверия потребителей будет продолжаться еще долго, и это означает, что у розничных продавцов и производителей настанут трудные времена", — говорится в релизе.