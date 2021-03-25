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Доверие потребителей к экономике Германии в апреле выросло лучше прогноза
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Индекс доверия потребителей к экономике Германии в апреле вырос до минус 6,2 пункта с пересмотренного уровня марта в минус 12,7 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk... ПРАЙМ, 25.03.2021
индекс доверия потребителей, германия, новости, экономика, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в апреле вырос до минус 6,2 пункта с пересмотренного уровня марта в минус 12,7 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя только до минус 11,9 пункта. Показатель марта был пересмотрен до минус 12,7 пункта с минус 12,9 пункта.
Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в марте вырос до максимума с сентября 2020 года в 17,7 пункта с 8 пунктов в феврале. Индекс ожидания роста заработных плат в марте подскочил до максимальной за год отметки в 22,3 пункта с 6,5 пункта месяцем ранее. "Готовность потребителей покупать" также выросла до 12,3 пункта с 7,4 пункта в феврале.
"Жесткие карантинные ограничения серьезно подорвут доверие потребителей, и текущие улучшения останутся незамеченными. Устойчивое восстановление доверия потребителей будет продолжаться еще долго, и это означает, что у розничных продавцов и производителей настанут трудные времена", — говорится в релизе.