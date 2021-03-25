МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Египет временно приостанавливает навигацию в Суэцком канале до тех пор, пока не прибудет более крупное оборудование для того, чтобы сдвинуть севший на мель контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщает крупнейшая египетская газета Al Ahram.

Smit Salvage, дочерняя компания голландской морской сервисной компании Boskalis, была нанята для помощи в спасательной операции. Напомним, что движение по Суэцкому каналу по-прежнему уже третьи сутки подряд заблокировано застрявшим посреди него гигантским контейнеровозом Ever Given: судно село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и, таким образом, парализовав движение по каналу. Al Ahram сообщает, что причиной этому стала плохая видимость и сложности в навигации навигации судна, которые были вызваны сильной песчаной бурей и 40-узловым ветром.

Спасательные работы, начавшиеся рано утром 24 марта, были приостановлены на ночь из-за прилива, сообщил агентству Al Ahram источник в Управлении Суэцкого канала (the Suez Canal Authority).

Источник добавил, что спасательная операция была возобновлена утром 25 марта, а более крупное оборудование, как ожидается, прибудет на место немного позже, чтобы помочь снять с мели застрявшее судно.

Ранее восемь гигантских буксиров пытались перенаправить его, однако габариты контейнеровоза были слишком велики для них. Отмечается, что длина судна Ever Given составляет 400 метров, ширина — 59 метров, а грузоподъемность — до 224,000 тонн.

Дочерняя компания голландской морской сервисной компании Boskalis — Smit Salvage — была нанята для помощи в спасательной операции, а команда из примерно 10 человек отправилась в Египет для оказания помощи и контроля над спасательными работами.

В заявлении, опубликованном Управлением Суэцкого канала сегодня, 25 марта, было объявлено о временной приостановке навигации до завершения операции по снятию судна с мели. О том, сколько времени может занять этот процесс, сказано не было.

Генеральный директор Boskalis Питер Бердовски заявил голландским СМИ, что "пока еще слишком рано говорить, сколько времени может занять данные спасательные работы", добавив, что "это может занять от нескольких дней до нескольких недель". Эксперт оценил последствия блокировки Суэцкого канала для цен на нефть

По словам Бердовски, "контейнеры, находящиеся на судне, можно было выгружать, в том числе и в воду, чтобы уменьшить вес судна". Он объяснил, что "корабль напоминает огромного кита, выброшенного на берег, и поэтому его крайне сложно вытащить".

Эксперт норвежской компании по обеспечению качества DNV GL Ашраф Белал ранее сообщил Al Ahram, что операции по освобождению гигантского грузового судна "могут занять несколько дней".

После того как контейнеровоз будет снят с мели, он, скорее всего, будет отбуксирован в Суэц для технического осмотра, прежде чем ему будет разрешено завершить свой рейс, добавил Белал.

Застрявшее судно задержало проход судов, в том числе танкеров с нефтью, что, как сообщается, привело к росту цен на нефть примерно на 5%.

По информации CNN, как минимум сотня судов ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, и с каждой минутой это число может увеличиться.

Al Ahram отмечает, что около 12% мировой торговли проходит через Суэцкий канал — главная судоходная артерия между Европой и Азией. Он является основным источником валюты для Египта: в 2020 году он принес стране 5,6 миллиарда долларов чистой прибыли.