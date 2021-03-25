МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Депутат от фракции КПРФ Михаил Щапов внес в Госдуму законопроект, предоставляющий гражданам возможность получить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на лечение своих детей и подопечных любого возраста, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Действующая редакция Налоговая кодекса позволяет гражданам получать налоговый вычет по НДФЛ в пределах 15,6 тысяч рублей при расходах на лечение и покупку лекарств, которые не превышают 120 тысяч рублей в год. Такой вычет могут получить физлица, оплатившие лечение или приобретение лекарств не только себе, но и своим супругам, родителям, а также детям, в том числе усыновленным, и подопечным в возрасте до 18 лет.

Законопроектом предлагается снять это возрастное ограничение и при предоставлении вычета учитывать расходы на покупку лекарств и лечение детей и подопечных независимо от их возраста.

Щапов обращает внимание, что нередки случаи, когда после наступления совершеннолетия ребенок остается на иждивении родителей или возникает длительная болезнь, из-за которой он не может работать. Кроме того, ребенок может быть студентом и не иметь собственного дохода до окончания обучения. "В случае болезни и потребности в операции, приобретении медикаментов, расходы в таких ситуациях ложатся на плечи родителей", — отмечает Щапов. Однако действующий НК не позволяет получить вычет на лечение детей старше 18 лет, в том-числе и в отношении ребенка-инвалида, напоминает он.

Однако правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект, указав, что расширение оснований получения социального налогового вычета по НДФЛ приведет к увеличению выпадающих доходов региональных и местных бюджетов, из средств которых также финансируются социальные программы, включая поддержку отдельным категориям граждан. "Вместе с тем источники компенсации в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены", — замечает кабмин.