МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 марта, упало на 97 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 684 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Минторг США подтвердил рекордное падение ВВП страны в 2020 году

Показатель опустился ниже отметки в 700 тысяч заявок впервые с середины марта 2020 года. Тогда, за неделю по 14 марта, число заявок на пособие по безработице в США составляло 282 тысячи, а затем показатель подскочил сразу до 3,3 миллиона.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя на 40 тысяч — до 730 тысяч заявок. Показатель за неделю, завершившуюся 12 марта, был пересмотрен до 735 тысяч с 770 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 13 тысяч с пересмотренного показателя — до 736 тысяч. Первоначальный показатель был пересмотрен в сторону повышения — до 749 тысяч с 746,25 тысячи. В МЭР оценили риски влияния возможных санкций США на экономику России

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 марта, снизилось на 264 тысячи с показателя предыдущей недели — до 3,87 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 4,134 миллиона с 4,124 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.