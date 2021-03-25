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Инфляционные ожидания россиян на год вперед вновь начали расти
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Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в марте вновь перешли к росту — они увеличились на 0,2 процентного пункта, до 10,1%, говорится в информационно-аналитическом... ПРАЙМ, 25.03.2021
россия, инфляционные ожидания, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в марте вновь перешли к росту — они увеличились на 0,2 процентного пункта, до 10,1%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.
"Инфляционные ожидания населения в марте, по данным опроса ООО "инФОМ", проводимого по заказу Банка России, незначительно увеличились, оставшись на повышенном уровне, но ниже локального максимума, наблюдавшегося в декабре 2020 года. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 10,1% (+0,2 процентного пункта к февралю)", — сказано в документе.
Инфляционные ожидания россиян на ближайший год росли с августа прошлого года, достигнув в декабре 11,5%. Однако с января они начали постепенно снижаться и в феврале опустились до 9,9%.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 5,7% с январских 5,2%. ЦБ ожидает, что инфляция вернется к целевому уровню в первой половине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.