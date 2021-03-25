ООН, 25 мар — ПРАЙМ. Около 120 миллионов человек снова погрузились в крайнюю бедность из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса, следует из доклада ООН. Экономист предостерег россиян от панической скупки валюты

Организация отмечает, что самые уязвимые слои общества пострадали непропорционально больше остальных.

"Около 114 миллионов рабочих мест были потеряны, и около 120 миллионов человек снова погрузились в крайнюю бедность", — сообщила пресс-служба ООН.

"В Докладе о финансировании устойчивого развития за 2021 год говорится, что мировая экономика испытала самую сильную рецессию за 90 лет", — отмечает организация.