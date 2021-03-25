ООН, 25 мар — ПРАЙМ. Около 120 миллионов человек снова погрузились в крайнюю бедность из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса, следует из доклада ООН.

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Организация отмечает, что самые уязвимые слои общества пострадали непропорционально больше остальных.

"Около 114 миллионов рабочих мест были потеряны, и около 120 миллионов человек снова погрузились в крайнюю бедность", — сообщила пресс-служба ООН.

"В Докладе о финансировании устойчивого развития за 2021 год говорится, что мировая экономика испытала самую сильную рецессию за 90 лет", — отмечает организация.