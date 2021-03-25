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2021
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ООН сообщила о росте крайней бедности из-за пандемии
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Около 120 миллионов человек снова погрузились в крайнюю бедность из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса, следует из доклада ООН. Организация отмечает, что самые... ПРАЙМ, 25.03.2021
оон, бедность, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 25 мар — ПРАЙМ. Около 120 миллионов человек снова погрузились в крайнюю бедность из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса, следует из доклада ООН.
Организация отмечает, что самые уязвимые слои общества пострадали непропорционально больше остальных.
"Около 114 миллионов рабочих мест были потеряны, и около 120 миллионов человек снова погрузились в крайнюю бедность", — сообщила пресс-служба ООН.
"В Докладе о финансировании устойчивого развития за 2021 год говорится, что мировая экономика испытала самую сильную рецессию за 90 лет", — отмечает организация.