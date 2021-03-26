МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить совместно с правительством РФ меры, предусматривающие защиту от списания со счетов минимального дохода граждан, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

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"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания РФ подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок выполнения — 24 июня 2021 года. Ответственными назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.