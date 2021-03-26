МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить совместно с правительством РФ меры, предусматривающие защиту от списания со счетов минимального дохода граждан, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Правительство утвердило индексацию социальных пенсий

"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания РФ подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок выполнения — 24 июня 2021 года. Ответственными назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.