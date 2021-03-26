МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила проект постановления правительства о продлении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России, соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Подсчитаны потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Согласно проекту, соглашения в части сахара-песка предлагается продлить до 1 июня 2021 года, а в части подсолнечного масла — до 1 октября текущего года.

В понедельник правительство сообщило, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу и Минпромторгу поручено провести консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен: на сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября. Продление соглашений обсуждается без изменения ценовых параметров.

Согласно пояснительной записке к проекту, он подготовлен "в целях недопущения необоснованного роста цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, а именно на сахар-песок и на масло подсолнечное".