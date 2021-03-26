МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в марте вырос до 96,6 пункта с уровня февраля в 92,4 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Доверие потребителей к экономике Германии в апреле выросло лучше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя до 93,2 пункта. Показатель февраля был пересмотрен до 92,7 пункта с 92,4 пункта. В марте индекс достиг максимального значения с июня 2019 года.

При этом индекс текущей экономической ситуации в Германии в марте вырос до 93 пунктов с февральских 90,6 пункта. Аналитики ждали значения показателя на уровне 91,3 пункта.

Индекс экономических ожиданий также вырос до 100,4 пункта с уровня февраля в 95 пунктов. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне февраля.