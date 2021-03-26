2021-03-26T12:08:00+03:00
2021-03-26T12:28:06+03:00
2021-03-26T12:08:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210326/833327204.html
Индекс делового климата в Германии в марте вырос лучше прогноза
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс делового климата в Германии в марте вырос до 96,6 пункта с уровня февраля в 92,4 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 26.03.2021
деловой климат, германия, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83220/75/832207528.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83220/75/832207528.jpg
https://1prime.ru/images/83220/75/832207527.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83220/75/832207527.jpg
https://1prime.ru/images/83220/75/832207515.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83220/75/832207515.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210325/833315789.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в марте вырос до 96,6 пункта с уровня февраля в 92,4 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя до 93,2 пункта. Показатель февраля был пересмотрен до 92,7 пункта с 92,4 пункта. В марте индекс достиг максимального значения с июня 2019 года.
При этом индекс текущей экономической ситуации в Германии в марте вырос до 93 пунктов с февральских 90,6 пункта. Аналитики ждали значения показателя на уровне 91,3 пункта.
Индекс экономических ожиданий также вырос до 100,4 пункта с уровня февраля в 95 пунктов. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне февраля.