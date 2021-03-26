МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Судоходные компании по всему миру начинают менять маршруты своих судов и выбирать альтернативные пути из-за инцидента в Суэцком канале, где сел на мель контейнеровоз Ever Given, пишет газета Guardian. В блокировке Суэцкого канала увидели выгоду для "Газпрома"

Так, датский морской контейнерный перевозчик Maersk в пятницу заявил, что находится в поиске альтернатив Суэцкому каналу. Отмечается, что из-за севшего на мель Ever Given застряли не менее девяти судов датского перевозчика.

Некоторые суда, в том числе четыре танкера Long Range 2, сейчас пытаются перенаправить в обход Африки через мыс Доброй Надежды, хотя этот путь намного длиннее.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий японской компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, 24 марта по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам одного из крупнейших на Тайване изданий по финансово-экономической проблематике — газеты Commercial Times, каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.