2021-03-26T15:03:00+03:00
2021-03-26T15:17:09+03:00
2021-03-26T15:03:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210326/833329274.html
Стало известно о начале поисков альтернативы Суэцкому каналу
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Судоходные компании по всему миру начинают менять маршруты своих судов и выбирать альтернативные пути из-за инцидента в Суэцком канале, где сел на мель контейнеровоз Ever Given,... ПРАЙМ, 26.03.2021
суэцкий канал, новости, экономика, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83332/95/833329571.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83332/95/833329571.jpg
https://1prime.ru/images/83332/95/833329570.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83332/95/833329570.jpg
https://1prime.ru/images/83332/95/833329558.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83332/95/833329558.jpg
https://1prime.ru/energy/20210325/833323204.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Судоходные компании по всему миру начинают менять маршруты своих судов и выбирать альтернативные пути из-за инцидента в Суэцком канале, где сел на мель контейнеровоз Ever Given, пишет газета Guardian.
Так, датский морской контейнерный перевозчик Maersk в пятницу заявил, что находится в поиске альтернатив Суэцкому каналу. Отмечается, что из-за севшего на мель Ever Given застряли не менее девяти судов датского перевозчика.
Некоторые суда, в том числе четыре танкера Long Range 2, сейчас пытаются перенаправить в обход Африки через мыс Доброй Надежды, хотя этот путь намного длиннее.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий японской компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, 24 марта по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам одного из крупнейших на Тайване изданий по финансово-экономической проблематике — газеты Commercial Times, каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.