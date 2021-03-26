МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Доходы населения в США в феврале снизились на 7,1% по сравнению с январем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли. Эксперт объяснил увеличение поставок российской нефти в США

В то же время потребительские расходы снизились в указанном периоде на 1% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения доходов на 7,3%, а расходов — на 0,7%.

При этом ведомство пересмотрело динамику показателей доходов и расходов за январь. Так, доходы населения в январе выросли на 10,1% в месячном исчислении, а не на 10%, как сообщалось ранее. Оценка расходов также была пересмотрена — до роста на 3,4% с роста на 2,4%.

Кроме того, располагаемые доходы населения в США в феврале упали на 8% по сравнению с январем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, — на 8,2%. "Снижение доходов населения в феврале было более чем объяснено уменьшением государственных социальных пособий физическим лицам", — поясняет ведомство.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.