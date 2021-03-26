МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Скопление судов в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза многократно повышает риски их столкновения, нефтеразливов и пожара, заявил РИА Новости руководитель энергетической программы отделения Greenpeace Владимир Чупров. В Египте заявили о временной приостановке навигации по Суэцкому каналу

"Любое скопление судов — это риск разгерметизации баков танкеров в результате столкновения. Такие баки с углеводородами есть на борту каждого судна, то есть каждое судно — это риск нефтеразлива. Кроме того, в случае возникновения пожара на одном судне он может стремительно распространиться", — сказал Чупров.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров на этой неделе сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов. Эксперты подсчитали, что каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.

Представитель японской компании-владельца контейнеровоза Shoei Kisen Kaisha Ltd заявил сегодня, что судно могут снять с мели в выходные.