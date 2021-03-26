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Эксперт предупредил о риске нефтеразливов и пожара в Суэцком канале
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Скопление судов в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза многократно повышает риски их столкновения, нефтеразливов и пожара, заявил РИА Новости руководитель... ПРАЙМ, 26.03.2021
суэцкий канал, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Скопление судов в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза многократно повышает риски их столкновения, нефтеразливов и пожара, заявил РИА Новости руководитель энергетической программы отделения Greenpeace Владимир Чупров.
"Любое скопление судов — это риск разгерметизации баков танкеров в результате столкновения. Такие баки с углеводородами есть на борту каждого судна, то есть каждое судно — это риск нефтеразлива. Кроме того, в случае возникновения пожара на одном судне он может стремительно распространиться", — сказал Чупров.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров на этой неделе сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов. Эксперты подсчитали, что каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.
Представитель японской компании-владельца контейнеровоза Shoei Kisen Kaisha Ltd заявил сегодня, что судно могут снять с мели в выходные.