МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по окончательной оценке, поднялся до 84,9 пункта с уровня февраля в 76,8 пункта, сообщается на сайте университета. Доходы населения США в феврале упали меньше, чем ожидалось

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали, что показатель увеличился до 83,6 пункта, предварительная оценка составляла 83 пункта.

Индекс текущих экономических условий в США в марте, по окончательной оценке, увеличился до 93 пунктов с 86,2 пункта в феврале, предварительная оценка составляла 91,5 пункта. Индекс экономических ожиданий вырос до 79,7 пункта с 70,7 пункта. Предварительная оценка показывала рост до 77,5 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.