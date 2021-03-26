МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Предпринятая в пятницу попытка снять с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given завершилась неудачно, к воскресенью к судну должны прибыть еще два буксира, заявили представители компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), являющейся инженерным оператором судна. В блокировке Суэцкого канала увидели выгоду для "Газпрома"

"Очередная попытка снять судно с мели, предпринятая ранее сегодня, 26 марта 2021 года, завершилась неудачей", — говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости релизе.

Как ожидается, "к 28 марта 2021 года к судну прибудут два дополнительных буксира, чтобы помочь работам по снятию судна с мели". Кроме этого, в настоящее время "ведутся приготовления задействовать высокомощные насосы для снижения уровня воды в пустых отсеках".

Контейнеровоз Ever Given, принадлежащий японской Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, 23 марта по пути из Китая в Роттердам сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Длина корабля составляет 400 метров, ширина — 59, грузоподъемность — порядка 224 тысяч тонн. Основной причиной инцидента считается ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением.

В результате инцидента было перекрыто движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам одного из крупнейших на Тайване изданий по финансово-экономической проблематике, газеты Commercial Times, каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.

Владелец судна Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, рассчитывает, что судно смогут освободить на выходных.