МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given приведет к поиску альтернативных путей поставок нефти в Европу, особенно на это повлияет увеличение сроков восстановления судоходства в канале, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Бегляр Новрузов. Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале завершилась неудачей

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в среду сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход уже более 100 судов. Предпринятая в пятницу попытка снять с мели контейнеровоз завершилась неудачно, к воскресенью к судну должны прибыть еще два буксира, сообщали представители компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), являющейся инженерным оператором судна.

"Блокировка контейнеровозом Ever Given судоходства на Суэцком канале приведет к использованию иных маршрутов", — сказал эксперт. Он также отметил, что к поиску альтернативных маршрутов доставки нефти в Европу приведет увеличение срока восстановления судоходства в Суэцком канале. По словам Новрузова, есть несколько альтернативных вариантов транспортировки нефти.

Наиболее логичным представляется использование пути вокруг Африки, считает эксперт. Но это удлинит срок доставки на 10 суток, поэтому, вероятно, большинство судов предпочтут остаться еще на 2-3 дня, в которые планируется провести дноуглубительные работы для снятия контейнеровоза с мели, добавил он.

Новрузов сообщил, что также возможно использование трубопровода SUMED (Суэц — Александрия), владельцами которого являются власти Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и частные кувейтские компании, однако его использование может привести к удорожанию доставки нефти на 1 доллар за баррель.

"Еще один вариант для европейских потребителей — это поставки нефти из российских портов Балтики и российских нефтепроводов, при этом судоходный способ затрудняется необходимостью дополнительной перевозки 1 миллиона баррелей (с предварительной доставкой этого объема в порты)", — заключил эксперт.