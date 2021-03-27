МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди кандидатов в первом квартале текущего года в России, выяснил исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" и поделился результатами с РИА Новости. В Совфеде вновь захотели вернуть отмененный налог

Сервис изучил около 2 миллионов резюме, опубликованных на сайте за первые три месяца года, и выяснил, на какие вакансии соискатели откликаются реже всего.

"Так, с января по март наихудший результат демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов)", — выяснили исследователи.

По данным "Зарплаты.ру", чаще всего арматурщиков ищут строительные компании — в том числе сотрудников без опыта для работы вахтовым методом. Предлагаемый доход — до 90 тысяч рублей. Звукорежиссеров ждут в основном детские образовательные центры и летние лагеря. Им готовы платить 25 тысяч. Многие вакансии врачей-психиатров открыты в государственных медучреждениях с пометкой "переезд" — в райцентры и отдаленные поселки. Врачам готовы предложить жилье, рассматриваются как кандидаты без опыта работы, так и пенсионеры. Доход — от 50 тысяч рублей. Аналитики рассказали, кто в России выиграл от пандемии коронавируса

"После пандемии (нового коронавируса — ред.) врачи входят в топ по востребованности, и теперь за узких специалистов соревнуются работодатели. Звукорежиссёры, долгое время не имевшие работы, внезапно стали нужны всем — по всей стране, наконец, открывают детские лагеря, а также повсеместно возвращаются офлайн мероприятия, где необходимо музыкальное сопровождение", — прокомментировала HR-директор "Зарплаты.ру" Вера Маневич.

Чаще всего наркологов искали в Екатеринбурге (15%), Челябинске (13%), Тюмени и Уфе (по 11%), Омске, Кемерове, Новосибирске (по 10%) и Архангельске (6%). Арматурщики больше всего нужны в Сургуте (17%), Ростове-на-Дону (15%), Кургане и Нижнем Тагиле (по 9%), звукорежиссёры — в Челябинске (36%), Красноярске (24%) и Омске (21%).