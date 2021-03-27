МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год, опередив Париж, Вену и Берлин, сообщается на сайте мэра российской столицы. В России предложили снять запрет на приватизацию земли у воды

"Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. В его основе лежат данные о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), эти показатели поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir. В отчет о качестве воздуха в мире за 2020 год включены сведения о состоянии атмосферы из 92 городов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году самые высокие среднегодовые концентрации PM2.5, по данным отчета IQAir, наблюдались в городах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Наиболее высокий уровень — в Дели, Дакке и Улан-Баторе.

Так, в Москве содержание взвешенных частиц, по данным отчета IQAir, в 2020 году было в 1,5-2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, на 22% ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже.